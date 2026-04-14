Peñarol de Mar del Plata se presentará esta noche desde las 21.30 ante La Unión de Formosa en el Polideportivo Cincuentenario, en un duelo correspondiente a una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

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El “Milrayitas” llega a este compromiso con confianza tras haber asegurado matemáticamente su clasificación a la siguiente instancia. Lo hizo en su última presentación, con un ajustado y agónico triunfo por 84 a 83 frente a Unión de Santa Fe en Olavarría, resultado que le permitió acomodarse en la undécima posición con un récord de 18 victorias y 15 derrotas.



Por su parte, el conjunto formoseño buscará recuperarse ante su gente. Actualmente noveno en la tabla con un registro de 19 triunfos y 15 caídas, La Unión atraviesa un momento irregular luego de dos derrotas consecutivas en Santiago del Estero, donde cayó frente a Olímpico y Quimsa.

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En el historial, Peñarol domina con claridad: se impuso en 20 de los 34 enfrentamientos entre ambos, mientras que La Unión ganó en 14 ocasiones. Además, en el único cruce de esta temporada, los marplatenses festejaron en Formosa por un ajustado 76 a 74.



Con realidades distintas pero objetivos en común, ambos equipos protagonizarán un duelo clave pensando meterse entre los ocho mejores del torneo.

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