En su regreso oficial a la competencia luego de 15 días, Peñarol se enfrentó con el rival más complejo de los cuatro que le esperan en la seguidilla que tendrá en el Polideportivo. Fue derrota ante Olímpico de La Banda por 83 a 72 después de haber controlado gran parte del juego y haber sacado máximas de 15 puntos. Se quedó sin gol en un tramo clave y lo pagó caro.

Nuevamente los mejores fueron Joaquín Valinotti y Tomás Monacchi. El base fue goleador con 22 puntos mientras que el alero terminó con 14 unidades y 14 rebotes para un doble-doble. También, y como siempre, Al Thornton aportó su talento con 18 tantos. En la vista Nicolás Romano fue el destacado (18 pts y 9 reb).

Durante el primer tramo del partido la visita se puso al frente manejando máximas de 7 puntos con tareas destacadas de un ex Peñarol como Patricio Tabarez y un ex Quilmes como Nicolás Romano. El local estuvo siempre en partido y sobre el final del parcial, no sólo revirtió el marcador sino que pudo terminar al frente por 18 a 16 gracias al trabajo de Monacchi y Valinotti que empujaron para que el resultado fueran satisfactorio.

En el segundo parcial, el "milrayitas" se siguió sosteniendo en base al trabajo de los dos jugadores que formaron en el club y que fueron claves para seguir al frente. Los buenos aportes de Víctor Fernández y Julián Morales también ayudaron a tener un buen primer tiempo. Promediando el cuarto, un 10-0 en favor del dueño de casa obligó a retocar las piezas a Leo Gutiérrez que con Arengo y Negrete pudo encontrar cierta respuesta. Se fueron al descanso con victoria del dueño de casa por 41-33.

Al Thornton tuvo una buena noche con 18 puntos (Foto: Florencia Arroyos - MarcaDeportiva)

En algún momento el "Sheriff" iba a aparecer y pasó en el tercer cuarto. Thornton empezó a ser protagonista en ese tramo del juego para sacar una máxima de 15. Todo lo que parecía ser positivo en ese primer tramo, se fue diluyendo para la segunda parte. Peñarol anotó sólo 5 puntos en los últimos 5 minutos y ante un equipo como Olímpico se termina pagando caro. Con un Nicolás Romano otra vez presente, entraron a los 10 minutos decisivos perdiendo por 3 (60-57).

Cuando más lo necesitaba, nuevamente Valinotti apareció en Peñarol para sacar 10 puntos de ventaja en el inicio del último cuarto. Parecía una ventaja tranquilizadora, pero otra vez se quedó sin gol el local y fue fatal. Los bandeños con un contundente 17-0 pasaron al frente en el marcador y no había manera de que se cortara la racha durante 5 minutos. Thornton fue el encargado de volver a traerlo al juego, pero ya era difícil revertir el resultado. Fue triunfo visitante en el inicio de la serie de 4 partidos en Mar del Plata ante el rival más complicado, pero quedó la sensación de que se podría haber quedado con el triunfo.

El miércoles, en el mismo escenario, tendrá que enfrentarse con La Unión de Formosa, rival que está por debajo de los marplatenses en la tabla de posiciones.

Síntesis

Peñarol 73: Joaquín Valinotti 22, Kelsey Barlow 3, Tomás Monacchi 14, Al Thornton 18 y Octavio Sarmiento 0 (FI) - Víctor Fernández 6, Facundo Tolosa 2, Julián Morales 5 y Francisco Filippa 3 - DT: Hernán Laginestra

Olímpico (LB) 82: Nicolás Aguirre 7, Juan Pablo Arengo 9, Patricio Tabarez 11, Nicolás Romano 18 y Nicholas Banyard 4 (FI) - Alex Negrete 11, Phillip Lockett 6, Jonathan Machuca 12, Santiago Pérez 2, Tomás Zanzottera 2 y Hernán Losito 0 - DT: Leonardo Gutiérrez

Parciales: 18-16, 41-33 y 60-57

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas” de Mar del Plata