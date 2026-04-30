Peñarol de Mar del Plata afrontará este jueves un compromiso decisivo cuando reciba a Ferro Carril Oeste desde las 21 en el Polideportivo Islas Malvinas, en el tercer punto de la serie de playoffs de la Liga Nacional de Básquet.

Ads

El conjunto marplatense necesita una victoria para seguir con vida en la llave y forzar los próximos encuentros, luego de caer en los dos partidos iniciales jugados en Caballito. En el primero, Ferro se impuso por 97 a 91, mientras que en el segundo volvió a festejar con un ajustado 80 a 78.

El Verdolaga mostró solidez colectiva y mejor resolución en los cierres de ambos encuentros. En el primer duelo, Jonatan Torresi fue la gran figura con 30 puntos, mientras que en el segundo apareció Emiliano Lezcano como líder ofensivo para sellar otra victoria clave.

Ads

Peñarol, que competió con intensidad en ambos compromisos, buscará hacerse fuerte en casa y extender la serie ante su gente.

El historial entre ambos marca 66 enfrentamientos, con ventaja para el Milrayitas: suma 37 victorias contra 29 de Ferro. En la actual temporada regular, repartieron triunfos: Ferro ganó en Caballito por 97 a 84 y Peñarol se quedó con el duelo en Mar del Plata por 87 a 80.

Ads

El encuentro será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Raúl Sánchez y Maximiliano Cáceres.