El equipo visitante construyó su triunfo a partir de una defensa firme y un ataque dinámico, con buena circulación de balón y efectividad en momentos clave. Además de Carrera, otros cuatro jugadores aportaron en doble dígito: Pérez Tapia sumó 15 tantos, mientras que Córdoba y Thornton agregaron 12 cada uno, y Guerra contribuyó con 11. En el conjunto correntino, Juan Tello fue el máximo anotador con 16 unidades.

Desde el inicio, Peñarol marcó el ritmo del juego. Con intensidad defensiva, logró cerrar el primer cuarto arriba 23-14.

En el segundo período, la visita mantuvo su propuesta: circulación paciente, solidez atrás y mejores porcentajes de tiro, frente a un Regatas que abusó del lanzamiento exterior sin éxito. Así, el descanso llegó con ventaja marplatense por 40-31.

En la segunda mitad, el equipo local continuó con dificultades para generar juego y forzó lanzamientos incómodos, mientras que Peñarol sostuvo su concentración y amplió la diferencia hasta 69-51 al término del tercer cuarto.

En el tramo final, los marplatenses manejaron el partido con inteligencia, aprovecharon la desesperación del rival y llegaron a sacar 25 puntos de máxima (86-61), antes de cerrar el marcador definitivo 86-67.

Tras este encuentro, ambos equipos volverán a la acción el 6 de marzo luego del receso por la Ventana FIBA. Regatas será anfitrión de San Lorenzo, mientras que Peñarol jugará en casa ante Platense.