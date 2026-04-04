Peñarol de Mar del Plata enfrentará este sábado desde las 21 a Unión de Santa Fe en el estadio Parque Guerrero de Olavarría, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con transmisión de Básquet Pass y será arbitrado por Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Franc Anselmo.

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El conjunto marplatense debió trasladar su localía de manera excepcional debido a la indisponibilidad del Polideportivo Islas Malvinas, por lo que hará de local en Olavarría por única vez en la temporada.

En lo deportivo, Peñarol llega tras una derrota frente a Atenas por 95 a 85. Actualmente, el equipo marplatense se ubica en el puesto 11° y en plena lucha por mantenerse dentro de los 12 clasificados a la siguiente instancia.

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Por su parte, Unión atraviesa un presente irregular y también pelea por meterse en los playoffs. El Tatengue se encuentra en la 15° posición con un registro de 12 triunfos y 19 caídas, y arrastra tres derrotas consecutivas como local: ante Olímpico de La Banda (83-101), Regatas (83-89) y Obras (76-79).

En el historial entre ambos, Peñarol domina ampliamente con 7 victorias sobre 9 enfrentamientos. Además, en el cruce de esta temporada, el equipo marplatense se impuso con claridad en Santa Fe por 82 a 63.

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