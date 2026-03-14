El equipo marplatense, dirigido por Leonardo Costa, atraviesa un buen momento y llega con tres victorias consecutivas. En su última presentación, el jueves, superó con claridad a Racing de Chivilcoy por 92 a 64, resultado que le permitió ubicarse noveno en la tabla con un registro de 15 triunfos y 12 derrotas.

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En el plano individual se destaca el trabajo de Iván Basualdo, quien marcha tercero en rebotes totales de la liga, con un promedio de 8.5 por partido.

En la previa del encuentro, Agustín Pérez Tapia destacó la importancia del momento del equipo: “Queremos seguir enfocados porque es importantísimo para ingresar a los playoffs. También es mandar un mensaje para lo que viene. Necesitamos una localía fuerte y que la gente nos siga acompañando como lo viene haciendo desde el principio de la temporada”, expresó.

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Por su parte, San Lorenzo se ubica 17° en la tabla, con 10 victorias y 18 derrotas. El conjunto azulgrana llega tras su gira por Corrientes, donde venció a Regatas por 89 a 69, aunque luego cayó frente a San Martín de Corrientes por 77 a 72.

Entre sus principales figuras aparece el base Lucas Pérez, quien ocupa el segundo lugar en el rubro asistencias de la liga, con un promedio de 4.7 por partido.

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En el historial entre ambos equipos se registran 28 enfrentamientos, con 16 triunfos para San Lorenzo y 12 para Peñarol. En esta temporada, el último cruce fue para el Ciclón, que se impuso 82 a 74 en el estadio Polideportivo Roberto Pando.



El encuentro será transmitido por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Emanuel Sánchez y Guillermo Di Lernia.