Peñarol logró un triunfo clave frente a Ferro Carril Oeste por 87 a 75 en el Polideportivo y consiguió descontar en la serie de reclasificación de la Liga Nacional de Básquet. En un partido muy físico y disputado, el equipo marplatense mostró carácter para mantenerse con vida y forzar un cuarto encuentro.

Ads

El inicio fue parejo, con ambos equipos apostando fuerte a la defensa y generando pérdidas a partir de la presión. Peñarol logró una primera ventaja, pero las faltas condicionaron su rendimiento y permitieron la reacción de Ferro, que encontró respuestas desde la línea de libres y sostuvo la paridad durante gran parte del primer tiempo.

En el segundo y tercer cuarto, la intensidad se mantuvo alta y el juego se volvió áspero, con varios duelos individuales y roces constantes. Ferro llegó a tomar una leve ventaja, pero la experiencia y claridad de Al Thornton resultaron determinantes para que el local se mantuviera en partido y llegara al tramo final con chances.

Ads

En el último cuarto, Peñarol dio el golpe con una defensa sólida y un parcial decisivo que inclinó la balanza. El cierre estuvo marcado por incidentes y sanciones disciplinarias tras una jugada fuerte, aunque el equipo local supo sostener la ventaja y asegurar la victoria. La serie continuará este sábado, nuevamente en Mar del Plata, en un cruce que promete otro capítulo de alta tensión.

Ads