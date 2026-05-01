Peñarol reaccionó ante Ferro y estiró la serie en el Polideportivo
El “milrayitas” se impuso 87-75 en un duelo intenso y con varias sanciones disciplinarias. La serie sigue 2-1 para Ferro y este sábado se jugará el cuarto partido en Mar del Plata.
Peñarol logró un triunfo clave frente a Ferro Carril Oeste por 87 a 75 en el Polideportivo y consiguió descontar en la serie de reclasificación de la Liga Nacional de Básquet. En un partido muy físico y disputado, el equipo marplatense mostró carácter para mantenerse con vida y forzar un cuarto encuentro.
El inicio fue parejo, con ambos equipos apostando fuerte a la defensa y generando pérdidas a partir de la presión. Peñarol logró una primera ventaja, pero las faltas condicionaron su rendimiento y permitieron la reacción de Ferro, que encontró respuestas desde la línea de libres y sostuvo la paridad durante gran parte del primer tiempo.
En el segundo y tercer cuarto, la intensidad se mantuvo alta y el juego se volvió áspero, con varios duelos individuales y roces constantes. Ferro llegó a tomar una leve ventaja, pero la experiencia y claridad de Al Thornton resultaron determinantes para que el local se mantuviera en partido y llegara al tramo final con chances.
En el último cuarto, Peñarol dio el golpe con una defensa sólida y un parcial decisivo que inclinó la balanza. El cierre estuvo marcado por incidentes y sanciones disciplinarias tras una jugada fuerte, aunque el equipo local supo sostener la ventaja y asegurar la victoria. La serie continuará este sábado, nuevamente en Mar del Plata, en un cruce que promete otro capítulo de alta tensión.
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