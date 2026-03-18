Fotos prensa Boca Juniors

En una Bombonerita colmada y con clima de fiesta, Boca Juniors ratificó su gran presente y superó con contundencia a Peñarol de Mar del Plata por 86-70, en su regreso a la Liga Nacional luego de asegurar su lugar en el Final 4 de la Basketball Champions League Americas.

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El conjunto dirigido desde la Ribera impuso condiciones desde el inicio, si bien el trámite se mantuvo parejo en algunos pasajes de la primera mitad, Boca logró sostener su plan de juego y fue construyendo una ventaja que terminaría siendo decisiva.

El quiebre definitivo llegó en el tercer cuarto, donde el local elevó su nivel, encontró mayor fluidez en ataque y amplió la diferencia con un parcial determinante. A partir de allí, manejó los tiempos con inteligencia y cerró el encuentro sin sobresaltos.

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La figura de la noche fue Martín Cuello, quien aportó 14 puntos y 16 de valoración, liderando un goleo repartido que evidenció el buen funcionamiento colectivo. Lo acompañaron con solidez Scala y Cáffaro, ambos con 13 unidades, mientras que Giorgetti sumó 12 en otra actuación consistente.

En Peñarol, Pérez Tapia fue el más destacado con 18 puntos, aunque su rendimiento no alcanzó para poner incómodo a un Boca que se mostró firme de principio a fin.

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El “milrayitas” continuará su gira como visitante y tendrá una nueva oportunidad de recuperarse el próximo viernes, cuando enfrente a Independiente desde las 21 en un duelo clave para volver a sumar.

