Peñarol no pudo sostenerse cayó por tercera vez en fila
En Núñez, ganaba por 17 y perdió 95-86 con Obras. Ty Sabin anotó 31 puntos.
El conjunto Milrayitas sacó una diferencia de doble dígito en el inicio del partido, por medio de los aportes de Al Thornton (10 tantos) y Luciano Guerra (9). Asimismo, la buena producción en la pintura (9-4 en la lucha rebotera y un 50% en dobles) generó que la visita culminara el primer cuarto arriba por 35 a 20.
El dueño de casa achicó la distancia en el segundo episodio, mediante las contribuciones de Marcos Delía (9 puntos), Brussino (5, tres tableros y dos pases gol) y Barral (5 tantos). Además, la eficacia en los contragolpes (53% en dobles) ayudó a reducir la desventaja antes del descanso (47-50).
En el tercer período, Peñarol volvió a alejarse en el marcador, debido a la efectividad triplera (15 aciertos en total). Asimismo, las conversiones de Thornton (25 puntos y 2-4 en triples), Guerra (22 y 4-7 de tres) y Facundo Vázquez (14, 4-5 a distancia y tres robos) permitieron que Peñarol terminara dicho segmento al frente por 74 a 66.
Sin embargo, el rockero revirtió la historia en el último segmento, como producto de la fortaleza física en la carga de los tableros (40-27) y la eficacia en los ataques rápidos (54% en dobles). Ty Sabin fue la llave del gol, marcando 31 puntos, Barral y Brussino se adueñaron de la media cancha y Delía, con rebotes, tapas y puntos, dominando la pintura, encabezaron la remontada que le dio el triunfo a Obras.
