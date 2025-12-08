El conjunto Milrayitas sacó una diferencia de doble dígito en el inicio del partido, por medio de los aportes de Al Thornton (10 tantos) y Luciano Guerra (9). Asimismo, la buena producción en la pintura (9-4 en la lucha rebotera y un 50% en dobles) generó que la visita culminara el primer cuarto arriba por 35 a 20.



El dueño de casa achicó la distancia en el segundo episodio, mediante las contribuciones de Marcos Delía (9 puntos), Brussino (5, tres tableros y dos pases gol) y Barral (5 tantos). Además, la eficacia en los contragolpes (53% en dobles) ayudó a reducir la desventaja antes del descanso (47-50).

En el tercer período, Peñarol volvió a alejarse en el marcador, debido a la efectividad triplera (15 aciertos en total). Asimismo, las conversiones de Thornton (25 puntos y 2-4 en triples), Guerra (22 y 4-7 de tres) y Facundo Vázquez (14, 4-5 a distancia y tres robos) permitieron que Peñarol terminara dicho segmento al frente por 74 a 66.

Sin embargo, el rockero revirtió la historia en el último segmento, como producto de la fortaleza física en la carga de los tableros (40-27) y la eficacia en los ataques rápidos (54% en dobles). Ty Sabin fue la llave del gol, marcando 31 puntos, Barral y Brussino se adueñaron de la media cancha y Delía, con rebotes, tapas y puntos, dominando la pintura, encabezaron la remontada que le dio el triunfo a Obras.

