El conjunto dirigido por Leonardo Costa tuvo una noche difícil, con bajo rendimiento colectivo e individual y varios errores no forzados, dejó una imagen floja ante un rival que llegaba golpeado y ubicado en la parte baja de la tabla.

Por su parte, el equipo juninense cortó así una racha de cinco derrotas consecutivas. El equipo de Adrián Capelli mostró una versión renovada especialmente en defensa. Tras haber recibido 98 puntos en su última presentación, esta vez limitó a Peñarol a solo 69, una clara muestra de su mejora.

Argentino marcó el ritmo desde el inicio: ganó el primer cuarto 24-19 y sostuvo la ventaja pese a la reacción local. Dylan Smith fue clave en ofensiva, bien acompañado por Jeremías Sandrini.

En el complemento, Peñarol emparejó el juego con el liderazgo ofensivo de Al Thornton, que terminó como goleador del partido con 21 puntos. También aportaron Guerra y Pérez para mantener al equipo en partido hasta el cierre.

Sin embargo, la visita fue más efectiva en los minutos finales. Un doble de Tate Jr. amplió la diferencia a ocho puntos (69-61) y resultó determinante para que Argentino manejara el cierre con inteligencia y se quedara con una victoria muy necesaria.

El próximo compromiso de Peñarol será como visitante ante San Martín de Corrientes, mientras que Argentino continuará su gira con el objetivo de confirmar esta recuperación y seguir sumando en la tabla.