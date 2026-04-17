Peñarol de Mar del Plata estuvo a punto de concretar una gran remontada en Misiones, pero terminó cayendo 84-81 frente a Oberá Tenis Club en un desenlace dramático. El equipo marplatense reaccionó en el segundo tiempo y llevó el partido a un cierre abierto, aunque un triple agónico de Bruno Sansimoni dejó sin premio su esfuerzo.

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Tras un inicio adverso, en el que el local sacó diferencias con el aporte de Vorhees, Brocal y Daviyon Draper, Peñarol logró recomponerse luego del descanso. Con Luciano Guerra como figura (autor de 20 puntos) y el acompañamiento de Vázquez, Pérez Tapia y Armand, el Milrayitas achicó la brecha y entró al último cuarto con el juego abierto.

En los diez minutos finales, el conjunto marplatense mostró carácter: igualó el marcador en 71 y llegó a pasar al frente, incluso sacando una pequeña ventaja que hacía ilusionar con el triunfo. Sin embargo, en un cierre de máxima tensión, Oberá aprovechó su última posesión.

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A falta de pocos segundos, Sansimoni ejecutó un triple decisivo que sentenció el 84-81 final, dejando a Peñarol con las manos vacías pese a su gran reacción. Ahora, el equipo marplatense regresará a casa para disputar su último partido de la fase regular ante Ferro Carril Oeste, con la necesidad de cerrar de la mejor manera su campaña.

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