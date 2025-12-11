El local comenzó firme y se llevó el primer cuarto 24-18, con buenos pasajes de Carreras y Hoover, ambos aportando 5 puntos. Sin embargo, Olímpico reaccionó en el segundo parcial: logró una ráfaga ofensiva que le permitió sacar 8 puntos de ventaja (36-28) y cerró la primera mitad arriba 44-41.

En el tercer cuarto, cuando faltaban cuatro minutos, Ascanio, que venía siendo la figura del conjunto santiagueño, fue descalificado. McKinney tomó la conducción ofensiva de la visita y Olímpico ganó el cuarto, aunque por la mínima: 57-58.



El último capítulo comenzó con dos triples consecutivos de Carreras, que devolvieron a Peñarol el control del marcador. Desde allí, el Milrayitas manejó la ventaja con solidez. Luciano Guerra asumió el liderazgo en ataque y se mostró determinante en defensa para sellar el triunfo.

