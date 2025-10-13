En las últimas dos noches de acción en el Polideportivo, ninguno de los dos "pesos pesados" logró derrotar a Peñarol. El equipo de Leonardo Costa todavía no fluye, ni cuenta con Thornton en nivel de estrella, pero gana y suma confianza a base de esfuerzo y temperamento.

Anoche, cerrando el domingo, le dio una alegría a su gente porque se mantuvo centrado a pesar de los embates del último subcampeón Instituto. Cuando parecía controlar el juego el local, dos triples sobre la marca de Boone regresaron al partido a los visitantes. Se puso tanto a tanto el encuentro de cara a los minutos finales del último cuarto.

Alí apareció Facundo Vázquez, goleador con 19 puntos, y un doble a media distancia, más un triple que cayó como una daga, le dio ventaja al Milrayitas. Sin embargo, la imprecisión en los tiros libres le dejó una vida más a Instituto.

Con el tablero iluminando el 85-83 del resultado, la Gloria fue por el empate, pero Iván Basualdo clausuró la penetración con una tapa y el Polideportivo volvió a delirar, ahora por una defensa ganadora.

Síntesis:



Peñarol (85): Vázquez 19 (X), Pérez Tapia 11, Carreras 4, Córdoba 2 y Basualdo 11 (FI). Guerra 17, Tolosa 7, Okaford 3, Thornton 11 y Chiaraviglio 0. DT: Costa.

Instituto (83): Vildoza 4, Copello 9, Monacchi 25, Boone 16 (X) y Saiz 14 (FI). Whelan 20, Garello 3 y Moussa 2. DT: Vadell.



Parciales: 18-15, 43-36 y 61-56.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Árbitros: Vito, Sánchez y Macías.



