Prensa Quimsa

En un partido donde el conjunto local marcó diferencias a partir de su intensidad y profundidad de plantel. Agustín Pérez Tapia fue lo más destacado del equipo marplatense.

El encuentro significó además un estreno ideal para Lucas Victoriano, recientemente presentado como nuevo entrenador, quien comenzó su ciclo con una contundente victoria frente al conjunto milrayitas.

El inicio fue equilibrado, con Peñarol apoyándose en los lanzamientos externos de Pérez Tapia y Chiaraviglio, mientras que en el local Figueredo respondía con un triple para marcar el camino. Sin embargo, Quimsa encontró soluciones desde el banco con los ingresos de Freeman, Solanas y Orresta, y cerró el primer cuarto al frente por 20 a 16.

Con el correr de los minutos, el dueño de casa fue imponiendo su ritmo. Tras un pasaje de juego deslucido, Quimsa estiró la ventaja ante un Peñarol impreciso y errático en ofensiva. Brandon Robinson fue determinante con dos triples consecutivos que terminaron de quebrar el partido y sellaron el triunfo de la Fusión.



