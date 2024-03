Peñarol se repuso una vez más a los problemas, tuvo un buen partido a pesar de contar con pocas fichas y le ganó a un rival directo en la Liga Nacional como La Unión de Formosa por 79 a 61 en el Polideportivo “Islas Malvinas”.

En la previa del partido, se informó que Kelsey Barlow decidió abandonar el equipo por decisión unilateral, a pesar de que el club quería que se quede a revertir lo que había sido un mal inicio para él. Otro golpe más para el equipo de Laginestra. Al Thornton nuevamente fue el mejor con 19 puntos, mientras que Monacchi sumó otro doble-doble con 14 unidades y 10 rebotes.

Había que demostrar que el conjunto marplatense no dependía de un sólo jugador y apostó al tiro a distancia. Encestó 3 de 5 en triples y fue enérgico en defensa. Como siempre el gol estaba en manos de Thornton, Monacchi y Valinotti; como siempre. La visita no encontraba los caminos al aro y tampoco se animaba a acercarse al aro. Llegó a estar 19-7 arriba el local pero después comenzó a fallar. No lo pudo aprovechar La Unión que brindó muchas licencias en su aro y se fue al banco perdiendo 21-11.

Peñarol ahora empezó a tener facilidades en la pintura también y para los formoseños era demasiado. En tres minutos, estiró la máxima a 16 por lo que Ginóbili volvió a parar el partido para tratar de que reaccione su equipo. El que lo comprendió fue Antwon Lillard que en dos minutos, robó y convirtió 8 puntos para un parcial 14-0 que los metió en partido. Después de un tramo con tiros apresurados y malas decisiones, fue Octavio Sarmiento el que pudo revivir a sus compañeros con una asistencia, una volcada y un triple. Terminó el primer tiempo con Peñarol arriba por 38-29.

Julián Morales saliendo de la cortina de Filippa (Foto: Prensa Peñarol)

A los dos les costó anotar en el regreso a cancha pero los locales podían sostener una buena ventaja que no los llevaba a desesperarse. Otra vez los dirigidos por Ginóbili no encontraban la forma de anotar con más facilidad, pero tenía en claro que debía rotar el plantel porque tenía más jugadores que su rival. Los triples le dieron vida con Lillard y Guerra y otra vez, de una desventaja de 14, se ponían a sólo 6 aprovechando sendos errores de “Peña”. Seguía arriba el conjunto de Laginestra por 10 (54-44).

En una buena racha inicial del “milrayitas”, corrió la cancha y se escapó a 17 en un abrir y cerrar de ojos. Filippa en la pintura aprovechaba las distracciones en la marca y sostenía una ventaja suficiente para que no esté en peligro el partido. Más allá del buen momento de Alonso que fue el que se destacó en el tramo final para La Unión, los minutos pasaban y el destino parecía escrito. Peñarol sumó una victoria importante y el próximo domingo enfrentará a Zárate Basket buscando disimular un plantel que es cada vez más corto.

Síntesis

Peñarol 79: Joaquín Valinotti 13, Tomás Monacchi 14, Julián Morales 3, Al Thornton 19 y Francisco Filippa 7 (FI) - Víctor Fernández 14, Facundo Tolosa 2, Octavio Sarmiento 5, Nicolás Chiaraviglio 0 y Gian Luca Rossi 0 - DT: Hernán Laginestra

La Unión (Formosa) 61: Luciano Guerra 12, Antwon Lillard 20, Martín Fernández 7, Cristian Cardo 2 y Quintin Alexander 3 (FI) - Marcos Saglietti 2, David Efambe 2, Gonzalo Alonso 6, Wesley Alcegaire 4, Mateo Pérez 0 y Ramiro Rattero 0 - DT: Sebastián Ginóbili

Parciales: 21-11, 38-29 y 54-44

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas” de Mar del Plata