Peñarol confirmó a Leandro Ramella como nuevo entrenador del plantel profesional
Luego de anunciar la salida de Leonardo Costa, el Club Atlético Peñarol oficializó la llegada de Leandro Ramella como nuevo entrenador del plantel profesional de Liga Nacional.
El entrenador marplatense firmó un vínculo por las próximas dos temporadas y será quien tome las riendas del equipo de cara a la próxima edición del certamen.
Ramella, surgido en Kimberley y con un destacado paso por Quilmes, vuelve a dirigir en la ciudad luego de sus experiencias en distintos equipos del básquet nacional. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para el “Milrayitas”, que buscará rearmarse y ser protagonista en la próxima temporada.
Desde la institución destacaron la incorporación del entrenador y le dieron la bienvenida oficialmente a través de sus redes sociales, apostando a un proyecto deportivo a mediano plazo con un DT identificado con el básquet marplatense.
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