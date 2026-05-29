El entrenador marplatense firmó un vínculo por las próximas dos temporadas y será quien tome las riendas del equipo de cara a la próxima edición del certamen.

Ads

Ramella, surgido en Kimberley y con un destacado paso por Quilmes, vuelve a dirigir en la ciudad luego de sus experiencias en distintos equipos del básquet nacional. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para el “Milrayitas”, que buscará rearmarse y ser protagonista en la próxima temporada.

Desde la institución destacaron la incorporación del entrenador y le dieron la bienvenida oficialmente a través de sus redes sociales, apostando a un proyecto deportivo a mediano plazo con un DT identificado con el básquet marplatense.

Ads

Ads