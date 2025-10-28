Los dirigentes de Peñarol trabajan en el pedido del entrenador Leo Costa, el cual tuvo indicios en los últimos partidos que disputó el Milrayitas en el Polideportivo. Gus Okafor tuvo pocos minutos en cancha y su rol no quedó claro en la estructura del equipo.

Es por eso que es inminente su corte, dejando libre una ficha temporal preparada para otro extranjero.

El apuntado es el escolta estadounidense Nathan Hoover, quien jugó para Instituto en 2024 y fue el MVP de la Liga Sudamericana que ganó el conjunto cordobés. El cambio se confirmaría en las próximas horas.

