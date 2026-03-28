Si bien mostró algunas grietas en defensa, el equipo visitante compensó con creces en ataque. La clave estuvo en su contundencia desde el perímetro: con un 60% de efectividad en triples, logró construir y mantener una ventaja que el local nunca pudo revertir.

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El primer cuarto fue determinante para encaminar el triunfo. Peñarol desplegó un juego rápido, fluido y muy preciso desde larga distancia, con 7 aciertos en 10 intentos, lo que le permitió cerrar ese tramo inicial arriba por 31-22.

En cuanto a los rendimientos individuales, Al Thornton y Sean Armand fueron los principales referentes ofensivos con 18 puntos cada uno, mientras que Agustín Pérez Tapia sobresalió por su precisión en tiros externos. En Independiente, Nicolás Marcucci se destacó como el máximo anotador del partido con 21 unidades.

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Con 18 triples convertidos y una actuación convincente en ataque, Peñarol dejó atrás la derrota ante Boca y arrancó su gira con una victoria que le devuelve confianza.

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