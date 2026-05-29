La noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales de la institución marplatense, luego de finalizar la temporada.

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Mediante un comunicado, el club informó que el entrenador concluyó su vínculo contractual tras una temporada al frente del equipo profesional.

“Leonardo Costa ha concluido su vinculación contractual como entrenador del plantel profesional de Liga Nacional. Agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y dedicación durante toda la temporada y en cada momento que formó parte de nuestra institución”, expresó Peñarol en el mensaje difundido oficialmente.

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Además, desde la institución le desearon éxitos en los próximos desafíos deportivos que emprenda en su carrera profesional.

De esta manera, Peñarol comienza a pensar en la próxima temporada de la Liga Nacional.

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