Peñarol trepó en la tabla, se posicionó como escoltas de Ferro Carril Oeste en la Liga Nacional de Básquet y estiró a siete los partidos consecutivos con triunfos. El sábado, los marplatenses regresan al Polideportivo para jugar contra Oberá de Misiones.

El Milrayitas comenzó mejor la noche en Santa Fe, dominando el ritmo del juego desde su media cancha. Entre Vázquez y Pérez manejaron las primeras posesiones con criterio. A falta de 02:16, Seigorman (DT del local) movió el banco y el ingreso de Balbi permitió que Unión encontrara algo más de orden ofensivo.

En el segundo cuarto, el conjunto marplatense volvió a tomar distancia gracias al manejo de Guerra, la experiencia de Thornton y un juego prolijo que le permitió estirar la diferencia. Unión no encontraba claridad en ataque y Peñarol aprovechó su amplia rotación, con un buen ingreso de Basualdo (4 puntos y 5 rebotes en el parcial). Así, la visita se fue al descanso largo arriba 37-25.

Unión reaccionó en el inicio del tercer cuarto con el pick & roll aprovechado por Vogt y una defensa más intensa que redujo la diferencia a siete, lo que obligó a Costa a pedir tiempo muerto. Peñarol salió mejor del minuto, con Carrera dominando el rebote ofensivo para volver a tomar distancia. El cierre del cuarto llegó con polémica por la expulsión de Leonardo Costa tras una técnica. Unión capitalizó ese momento con libres de Elías y una conversión sobre la chicharra de Alessio, para quedar 52-57.

En el último cuarto, Peñarol manejó mejor el balón y encontró mejores tiros, lo que le permitió volver a sacar doce puntos de ventaja. Unión siguió sin fluidez ofensiva y con baja efectividad de tres puntos, mientras la visita estiraba la diferencia paso a paso. Con poco más de dos minutos por jugar y tras libres de Carrera, Seigorman pidió su último tiempo muerto, pero la reacción no llegó. Peñarol administró el cierre y terminó asegurando un nuevo triunfo, el séptimo consecutivo, confirmando su gran presente.

En el ganador se destacaron Facundo Vázquez, con 20 puntos, y Agustín Pérez, con 13, ambos claves en el control del juego.