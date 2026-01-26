La estructura de Leo Costa, el entrenador Milrayitas, se basa en las estadísticas y luego el análisis desmenuzado del por qué de esos números. Si miramos los últimos tres partidos, Peñarol ganó dos de ellos (uno de visitante) y perdió ante un poderoso, Obras. Sin embargo, en el rendimiento quedaron deudas y una de ellas, entendieron cuerpo técnico y dirigencia, es individual.

Nathan Hoover llegó a Mar del Plata tras un gran recuerdo en Córdoba, donde fue campeón sudamericano y MVP en Instituto. Parecía que Peñarol tenía a su extranjero goleador, no obstante su rendimiento fue escaso en puntos desde el comienzo y nunca repuntó. Si, se lo vio predispuesto a esforzarse en el contexto de intensidad que exige el DT. Pero no le alcanzó para seguir.

"El Club Atlético Peñarol comunica que Nathan Hoover no continuará formando parte del plantel profesional de básquetbol. La institución agradece al jugador su compromiso, profesionalismo y dedicación durante su etapa defendiendo nuestra camiseta y le desea el mayor de los éxitos en los próximos desafíos de su carrera", comunicó oficialmente la institución de Garay y Santiago del Estero.

En tanto, se anunció la llegada inmediata de su reemplazante. Sean Armand, perimetral estadounidense tiene 34 años, 1,93 metros, nacido el 26 de agosto de 1991 en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), llega tras su paso por Le Portel, de la A1 de Francia, y Peñarol de Montevideo.



Armand cuenta con una amplia trayectoria internacional, con experiencia en Fuenlabrada (Liga Endesa de España) y en equipos de Primera División de Turquía, Alemania, Lituania y China, entre otras importantes Ligas.

