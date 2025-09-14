A pocos días del inicio de la primavera, el bloque de Acción Marplatense presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para defender la continuidad del beneficio que abarca a una gran parte de General Pueyrredon.

En este sentido, la concejal María Eva Ayala, declaró en diálogo con El Marplatense que “en Mar del Plata y Batán son más de 260 mil hogares los que dependen del régimen de Zona Fría para calefaccionarse en invierno y este beneficios hoy se encuentra en riesgo porque el gobierno nacional analiza darlo de baja por decreto”.

De modo que “esto significa concretamente tarifas un 30% más caras para miles de familias, esta es la razón por la cual desde Acción Marplatense presentamos un proyecto expresando nuestra preocupación y reclamándole al Intendente Municipal que defienda a los vecinos con firmeza”, manifestó.

En un análisis, afirmó que “acá no estamos hablando de ahorro, no tiene que ver con un gasto discrecional, esto se encuentra totalmente vinculado a un derecho que se basa en nuestra realidad climática, en que vivimos en una ciudad con inviernos tan duros como los de la Patagonia”.

“Por eso creemos que este es el momento de plantear esta discusión, levantar la voz por los vecinos de la ciudad, y que nos garanticen que se van a dar las discusiones necesarias, las gestiones adecuadas, para que frente al próximo invierno no nos sorprendan tarifas mucho más caras para transitar épocas de temperaturas bajas”, concluyó.

