Pedro Sánchez ha pronunciado una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa a primera hora de la mañana, esta vez no sorpresiva, no para una convocatoria electoral o golpe de efecto. Este martes, 28 de mayo, pasará a los libros como el día en el que España reconoció el Estado de Palestina. “Ha existido, existe y existirá”, ha defendido Sánchez en las horas previas, que cumple con el primer compromiso de la legislatura “por paz, por justicia y por coherencia”.

“Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, que es el de que israelíes y palestinos alcancen la paz. (...) Es una necesidad perentoria. (...) El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectada por un corredor y con Jerusalén este como capital y unificadas bajo el gobierno de legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Si bien no nos corresponde definir fronteras, nuestra visión está alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como con la posición que tradicionalmente ha defendido la Unión Europea. Por eso, no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes”, ha dicho Sánchez en un discurso primero en español y más tarde en inglés.

“Es una decisión -ha continuado- que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos y apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo a Hamás, que está en contra de la solución de los dos Estados. Y esa condena es la expresión rotundo de nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo”.

Yolanda Díaz: “Es un auténtico genocidio”

Minutos más tarde, Yolanda Díaz, entrevistada en ‘La Hora de La 1′, en TVE, ha querido referirse también a esta noticia: “Hoy es un día histórico. Este es el camino que debe dirigirnos hasta la paz, pero permítame decir que, con lo que estamos viendo, no es suficiente y tenemos que dar pasos adelante. Creemos que tenemos que llamar a consultas a la embajadora, pero que esto tampoco es suficiente. Tenemos que sumarnos a la demanda de Sudáfrica y por supuesto proceder al embargo de armas de Israel. Estamos viendo una auténtica masacre, un auténtico genocidio”.

Preguntada por la reacción de Israel a la acción de España, ha contestado que “estamos ante un gobierno -el de Benjamin Netanyahu- de extrema derecha violenta que vulnera todas las legislaciones internacionales, los Derechos Humanos y que impugna todas las instituciones del mundo, por supuesto también el Gobierno de España o al secretario general de la ONU”. “Y soy clara -ha añadido-: hay que hacer algo. Hay que actuar con Netanyahu porque lo que está pasando es de máxima gravedad”.

Este lunes, en el mismo escenario, Volodímir Zelenski agradeció “al pueblo de España y a su presidente de manera personal la ayuda salvadora en este tiempo tan difícil de guerra”. Habló de nuestro país como “un socio fiable y que no cierra los ojos a la violación del derecho internacional; que no es indiferente ni se muestra débil cuando hay que tomar decisiones difíciles”. Para Sánchez, la analogía con Gaza es evidente.

Qué implica el reconocimiento de Palestina

Por orden del ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, la Embajada de España en Tel Aviv y el Consulado en Jerusalén tienen “prohibido prestar servicio” a los palestinos. El enfado en el gobierno de Netanyahu es sobresaliente por la iniciativa de España, que ha arrastrado a otros países a tomar la misma decisión. También con Yolanda Díaz por su “llamamiento antisemita” al emplear la expresión “desde el río hasta el mar”.

Entiende el ejecutivo español que reconocer a Palestina es parte de la solución (para el israelí significa “conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás”) pero solo el principio. Se trata, a día de hoy, y pese al virulento choque diplomático, de un gesto con mayor simbolismo que efecto. España ya mantiene relaciones con la Autoridad Nacional Palestina y el Congreso ya aprobó en 2014 casi por unanimidad una proposición en línea con lo aprobado este martes. Gobernaba Mariano Rajoy.

Pero Sánchez no va a poder contar con la oposición. Alberto Núñez Feijóo lo dejó claro este lunes, en una entrevista en Onda Cero: “No me siento identificado con la decisión, estando a favor de los dos Estados. Le vamos a hacer más daño al pueblo palestino que beneficio y vamos a empoderar a Hamás, que me parece el mayor disparate, porque el mayor enemigo del pueblo palestino es Hamás”. Para Núñez Feijóo, José Manuel Albares “es el peor ministro de Exteriores de la democracia”.

España no es la única. Cuando Sánchez anunció en el Congreso que el Consejo de Ministros daría luz verde este martes al reconocimiento, lo hizo coordinado con Irlanda y Noruega. 40 países de los 193 que componen la ONU ya lo han hecho, ocho de ellos de la Unión Europea; Suecia, el último. Entre los que no reconocen el Estado palestino ni parecen próximos a hacerlo destacan Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o Australia.

Fuente: Infobae.