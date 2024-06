En las últimas horas se dio a conocer el pedido por parte de la Cámara de Turismo en conjunto con el EMTuryC para hacer feriados puentes tanto el 9 de julio como el 17 de agosto, fechas inamovibles en el calendario.

Esta petición llegó hasta el sector gastronómico y hotelero local, el cual se ve directamente perjudicado ante la falta de turismo. De esta forma se busca incentivar la llegada de visitantes para poder hacerle frente al grave contexto económico que se atraviesa.

Una cifra importante que se informó el lunes, fue el incremento de la desocupación en Mar del Plata, donde el INDEC afirmó que hubo 3 mil personas más sin empleo que en el mismo primer trimestre del 2023; cifra más que preocupante para la ciudad.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Jesús Osorno dialogó con El Marplatense y expresó: "Solicitamos conjuntamente con todo el directorio del EMTuryC estos feriados. La posibilidad o no de que se lleven a cabo, es a nivel nacional. Hay un ejecutivo que no se si lo podrá hacer pero la ciudad lo necesita para palear la crisis porque se está sintiendo fuerte".

"Es una cuestión de supervivencia porque no está viniendo gente los fines de semana y está muy acotado el bolsillo. El primer feriado fue flojo por lo menos para la hotelería pero quizás en la gastronomía por el Día del Padre, no se sintió tanto. En esa fecha los hoteles estuvieron a un 40% porque cuando ponen dos feriados en la misma semana, es difícil que alguien se tome cinco o toda la semana", dijo.

"La Cámara de Turismo lo hizo por su lado y nosotros estamos acompañando, incluso la UCIP se sumó porque el turismo es importante, trae movimiento a la ciudad porque la gente no solo se hospeda sino que consume", agregó Osorno.

Y sumó: "No podemos aumentar las tarifas, no se puede trasladar todos los aumentos que tenemos porque sino no entra nadie. Por eso estos puentes solicitados son para poder continuar, para palear. Ya hay muchos hoteles que tuvieron que cerrar, los que siguen abiertos lo necesitan para poder permanecer. Hay que preservar la fuente de laburo".

"No se habla de cuestiones políticas sino de sentido común. Un gran ejemplo es que pese a que los hoteles no completen las habitaciones, utilizan calefacción para todas. Todo tiene que estar presentado como si estuviese lleno pero no está sucediendo eso", finalizó el Presidente de la AEHG.