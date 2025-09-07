En una jornada marcada por las elecciones legislativas, Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) anunció que los peajes en las autopistas y rutas de la provincia estarán liberados hoy, domingo 7 de septiembre.

La liberación del peaje, que abarca la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Corredor del Atlántico, regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, coincidiendo con el horario de votación.

Según un comunicado de AUBASA, la decisión se tomó para "garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos" y se espera que ayude a agilizar el tránsito en un día de gran movimiento vehicular.

Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular en una jornada en la que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.

Fuente: Noticias Argentinas

