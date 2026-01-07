La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, bajo esquemas comerciales, tras un anuncio del presidente estadounidense Donald Trump. El diálogo fue reconocido mediante un comunicado oficial difundido en Caracas, un día después de que Trump informara un acuerdo por entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, en un contexto de bloqueo energético y tensiones políticas.

La admisión se conoció luego de que Trump anunciara públicamente que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El mensaje reforzó la idea de una negociación en curso, en un escenario marcado por las sanciones energéticas impuestas por Washington y por la detención del líder chavista Nicolás Maduro tras un operativo en el país caribeño.

En su comunicado, PDVSA informó que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”. La empresa precisó que el proceso “se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, y que se trata de “una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

La petrolera estatal agregó que ratifica su compromiso de “continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”.

Un día antes, Trump había detallado el entendimiento desde su red Truth Social. “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, escribió. En el mismo mensaje, sostuvo que el crudo “se venderá a su precio de mercado” y que él mismo controlará esos fondos “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

En otra publicación, el mandatario señaló: “He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

El anuncio se produjo en un contexto de bloqueo impuesto por Trump a mediados de diciembre, que limitó las exportaciones venezolanas y dejó millones de barriles almacenados en tanqueros y depósitos. Según Reuters, PDVSA admitió recortes en la producción debido al embargo y a la falta de capacidad de almacenamiento.

Antes de la primera ronda de sanciones energéticas, las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo importaban alrededor de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano, un tipo de petróleo pesado que pueden procesar sin mayores dificultades.

Estados Unidos busca reordenar el flujo del crudo venezolano hacia su mercado, en un escenario donde el petróleo volvió a ocupar un lugar central tras el operativo estadounidense. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Estados Unidos tiene “la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela” y detalló que el gobierno ya comenzó a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global, contratando a los principales comercializadores de materias primas y a bancos clave para ejecutar y financiar estas operaciones.

Fuente: con información de TN