La decisión, adoptada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, implica la interrupción temporal de la entrega de módulos de alimentos que beneficiaban a más de 2 millones de estudiantes de escuelas públicas.

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El programa MESA había sido implementado en 2020, en el contexto de la pandemia, como complemento del sistema alimentario escolar. Consistía en la entrega mensual de cajas con productos básicos para que los alumnos pudieran garantizar su alimentación también en sus hogares.

Con el paso del tiempo, se consolidó como una herramienta central para sostener a sectores vulnerables, especialmente en distritos con altos niveles de demanda social. Sin embargo, desde el 1° de mayo su funcionamiento quedó suspendido, al menos hasta julio.

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Desde la administración provincial explicaron que la medida responde a la necesidad de “reordenar el gasto social” en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.

Uno de los argumentos centrales es la caída de transferencias desde el Gobierno nacional, lo que habría generado una situación financiera crítica. Según estimaciones oficiales, la deuda reclamada por la Provincia en materia de políticas alimentarias ronda los $220.000.000.

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Ante este escenario, el Ejecutivo bonaerense decidió priorizar el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que garantiza desayuno, almuerzo y merienda dentro de las escuelas, y que será reforzado presupuestariamente.

La suspensión generó una inmediata reacción en los municipios, donde intendentes y funcionarios advirtieron sobre el impacto directo en miles de familias que dependían de esta asistencia.

La suspensión del MESA también reavivó la disputa entre la Provincia y la Nación por el financiamiento de políticas sociales. Mientras el gobierno bonaerense atribuye la decisión a la falta de recursos nacionales, desde el ámbito nacional rechazan esa responsabilidad y sostienen que el programa es financiado con fondos provinciales.

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Por ahora, la suspensión tiene un plazo definido de tres meses. Sin embargo, su continuidad dependerá de la disponibilidad de recursos y de la evolución del conflicto financiero entre los distintos niveles del Estado.

Mientras tanto, en los municipios bonaerenses crece la incertidumbre. La ausencia de los módulos alimentarios ya comienza a sentirse en los hogares más vulnerables, donde cada recorte tiene un impacto inmediato en la vida cotidiana.