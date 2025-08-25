El Operativo de Seguridad Mar del Plata (OSMP) recibió un importante refuerzo de 93 efectivos la última semana, lo que elevó a 302 el total de personal desplegado en la ciudad.

El objetivo es profundizar las tareas de prevención y control en distintos barrios y sectores estratégicos, en línea con el Plan 90/10, que apunta a intensificar la presencia policial en las zonas más críticas de acuerdo al mapa de calor del delito.

Según consta en el parte oficial de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de General Pueyrredon, los nuevos dispositivos estarán a cargo de las comisarías 11ra y Parque Hermoso, junto a la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL).

Los móviles asignados realizarán interceptación e identificación de transporte público en puntos sensibles. Entre ellos se destacan la intersección de Calle 214 y Calle 31, y el sector de Calle 190 y Tetamanti, donde además se dispuso el acompañamiento preventivo de la línea 525 hacia su base.

En paralelo, la UPPL dispondrá de recorridas específicas en avenida Fermín Errea y Berutti, consideradas de especial interés para la prevención del delito. En total, se desplegarán 12 efectivos y 4 móviles para estas tareas, que se realizarán a diario entre las 18 y las 24 horas.

Estos operativos se suman al patrullaje ya existente en los barrios Centenario, Libertad y San Martín, además de puntos céntricos y sitios aleatorios.

Con esta segunda etapa de despliegue, el Ministerio de Seguridad bonaerense busca ampliar la cobertura territorial y reforzar la seguridad en el transporte público y accesos estratégicos de Mar del Plata durante los últimos días de agosto.