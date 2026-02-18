Durante una recorrida preventiva, agentes de la Patrulla Municipal intervinieron ante una situación de desorden en el espacio público que derivó en la aprehensión de un hombre y una mujer, con apoyo del personal policial. El hecho ocurrió en la zona del Balneario Alfonsina, en la intersección de Mitre y 11 de Septiembre, y los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Primera.

El personal municipal detectó a una pareja generando disturbios en la vía pública. Al descender al lugar y proceder a su identificación junto a efectivos policiales, se constató que ambos se encontraban en estado de ebriedad y adoptaban una actitud hostil hacia el personal actuante.

De acuerdo con la denuncia de un vecino, las mismas personas también habían protagonizado incidentes y mantenido una conducta agresiva entre sí en la intersección de Mitre y 11 de Septiembre. Al intervenir nuevamente, reiteraron su comportamiento hostil tanto hacia el personal policial como municipal.

Como consecuencia de ambas situaciones, se procedió a la aprehensión de los dos individuos y a su traslado a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio se recordó que la línea de WhatsApp para denuncias (223 3406177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.

