Durante una recorrida preventiva en la zona del Polideportivo Islas Malvinas, personal municipal identificó a dos trapitos realizando distintas contravenciones. Uno de ellos fue sorprendido haciendo sus necesidades en la vía pública, por lo que se labró el acta correspondiente.

Ads

En el desarrollo del procedimiento, y con intervención de efectivos policiales, se constató que uno de los involucrados portaba diversas drogas. Ante esta situación, fue reducido y se solicitó la presencia de un móvil policial en el lugar.

Puede interesarte

Además, se realizó un control sobre un vehículo vinculado al hecho, donde se encontraron más sustancias, que fueron inmediatamente secuestradas. Posteriormente se llevaron a cabo las pruebas y pesajes de rigor, confirmándose la naturaleza ilegal de los elementos incautados.

Ads

Con intervención de la autoridad judicial, se dispuso el traslado del individuo a la Comisaría Decimosexta, donde quedó imputado por tenencia ilegal de estupefacientes. Los vecinos pueden denunciar situaciones vinculadas a trapitos, disturbios o cuidacoches las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177.

Ads