Se realizó en Mar del Plata la jornada titulada “Patrimonio y Planificación”, con el objetivo de llegar a conclusiones y propuestas programáticas que contribuyan a la preservación del patrimonio.

Ads

Al respecto, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, declaró en diálogo con El Marplatense que “expresamos nuestra opinión y en líneas generales, lo más importante que se planteó es la necesidad de una planificación para que trate fundamentalmente en ver cuál es la ciudad que queremos, una adecuación del código de ordenamiento, los tiempos en que se aprueban los proyectos”.

Sobre esa línea, reafirmó que “quizás haya que trabajar sobre el código y rescatar el plan estratégico que es algo pendiente. Son las dos herramientas importantes para analiza, pensar y debatir cuál es la ciudad que queremos sin perder en vista nuestro patrimonio, la historia de la ciudad”.

Ads

Por lo que el eje se centra hoy en día en “pensar en una planificación de una ciudad de cara al futuro con crecimiento y desarrollo”, concluyó.

La jornada tuvo el formato de conversatorio y disertaciones y se convocó a los distintos actores que intervienen en el tratamiento del patrimonio arquitectónico, la planificación de la ciudad, la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario.

Ads

Puede interesarte