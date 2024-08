Después de una interesante experiencia en el exterior, el marplatense Patricio Piñero volverá a jugar esta temporada en la Liga Nacional de Básquet. Fue Zárate Basket el equipo que se interesó en sus servicios y le propuso volver a la competencia doméstica.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), “Coco” habló sobre este regreso: “Estoy contento de volver, tenía muchas ganas después de la experiencia en Brasil. Tuve la suerte de caer en un lugar donde está todo dado para que pueda aportar lo mío, dar un salto dentro de la Liga Nacional”.

Su carrera ha tenido una constante evolución y ahora quiere tener un lugar preponderante en un equipo de Liga: “en estos últimos años he dados pasos agigantados pero a la vez cortitos y firmes. El salto de Unión a la Liga y luego a Venezuela y Brasil, no estaba en mis planes. Después de una temporada en la Liga pude afianzarme como jugador y alcanzar otros objetivos. Lo tomo como un desafío”, explicó Piñero.

Su paso por Fortaleza fue una buena manera de probarse a sí mismo por la competitividad de la Liga de Brasil: “la adaptación al juego fue buena, la verdad que lo que más me gustó y me dejó satisfecho es que le competí de igual a igual a cualquiera. No me sentí menos que nadie a pesar de la poca experiencia en el máximo nivel. Era lo mismo jugar contra Flamengo o San Lorenzo de Chivilcoy. Ese fue un trabajo que logré gracias a la ayuda de mi psicólogo que me ayudó mucho”.

Hoy los deportistas profesionales tienen un respaldo constante del psicólogo que pasa a ser una pieza fundamental en la evolución y así lo vivió Patricio: “comencé con el psicólogo por la presión que me ponía yo mismo que me impedía jugar un partido del Torneo Federal. A partir de que empecé a trabajar con él, básicamente me liberé y empecé a hacer lo que sabía hacer, lo que entrené y lo que mejor me sale. Los resultados vinieron sólos, no me esperaba jugar en tantos países y hacerlo de buena manera”.

Puede interesarte

Ahora está decidido a aprovechar la oportunidad en Zárate donde parece que tendrá un papel preponderante: “hablé mucho con Manu Anglese, el entrenador, me dijo que voy a ser el cuatro titular, que es un puesto con gran importancia para él, que pasa mucho la pelota por el 4 en los sistemas de juego. Hablamos mucho de generar espacios con Selem Safar y Lorenzo Capponi que quiere que juguemos mucho los tres juntos. Me conoce hace muchos años, sabe lo que hago y me gustó por eso”, finalizó.