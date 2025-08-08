El automovilismo zonal vivirá un fin de semana especial en Mar del Plata con la presentación de las categorías del Zonal del Atlántico, que tendrá doble fecha para Monomarca y la presencia de pilotos invitados de nivel nacional en el Promocional del Atlántico.

Ads

Patricio Fernández, bicampeón de esta última categoría y dirigente, adelantó: “Es una fecha especial, una muy linda carrera con pilotos invitados de nivel nacional que van a acompañarnos. Tenemos una buena cantidad de autos para esta fecha, así que con mucha expectativa. Son dos carreras, una el piloto titular y otra el invitado, y después hay una sumatoria de tiempo que da la final”.

Entre los nombres destacados, mencionó: “Vienen pilotos del Turismo Pista como Martín Chico, Santiago Lantella, el campeón Luciano Crespi que es un ícono del automovilismo y muchos más que están corriendo a nivel nacional. Va a ser lindo para poder medirnos”.

Ads

Consultado por el presente de la categoría, Fernández señaló: “Estamos con un buen parque, se están sumando chicos nuevos. La categoría está en un cambio de vehículos… de a poquito se van sumando y estamos en la búsqueda de armar pequeño turismo nacional, zonal, económico. Estamos en buen camino”.

Sobre los costos, remarcó que la Promocional sigue siendo la más accesible: “Un auto de punta anda alrededor de 5 mil o 6 mil dólares, que es más barato que un karting. Corremos con gomas usadas, los motores duran tres o cuatro carreras sin tocar, entonces se hace más sencillo el mantenimiento”.

Ads

Puede interesarte

En cuanto al Autódromo de Mar del Plata, Fernández fue claro: “Tuvimos un boom en una época, después se cayó el parque automotor y es difícil mantener un autódromo. Se hizo un re-asfaltado que tuvo un gran costo y no se pudo invertir en otras cosas. Tenemos la suerte de tener un autódromo en la ciudad, necesitaría una manito de la municipalidad o de algún medio, pero está en condiciones para poder correr”.

El dirigente advirtió que la región cuenta con pocas alternativas: “No tenemos cantidad de autódromos, se perdió Balcarce, Mar deAjó, y este año no tuvimos Olavarría. Nos queda Dolores, Mar del Plata y muy poco más, así que no es sencillo organizar con este abanico tan chico”.

Finalmente, invitó al público a acercarse este fin de semana: “El autódromo está en la ruta 88, kilómetro 5 y medio. El sábado desde las 10 habrá pruebas libres y clasificaciones, y el domingo series y finales. La entrada cuesta 10 mil pesos, válida para los dos días. Desde afuera del circuito se puede ver gratis y hacer un asado, y en boxes con la entrada podés disfrutar de todo el espectáculo”.