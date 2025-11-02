Tras la decisión del Gobierno nacional de aplicar una suba parcial del impuesto a los combustibles líquidos, el referente de la Cámara de Combustibles de Mar del Plata, Patricio Delfino, afirmó que el impacto en el precio final será “mínimo” y que los usuarios casi no lo advertirán.

“Va a implicar poco. Los combustibles suben y bajan todos los días en YPF, y el resto de las marcas ajusta sus valores semanalmente”, explicó a El Marplatense, Delfino, en referencia al comportamiento habitual del mercado.

Según estimó, la actualización impositiva equivale a un incremento del orden del 1%, una cifra que, en su opinión, se diluye dentro de las variaciones regulares que ya experimentan los precios. “El consumidor es como que no se entera, o recién lo nota cuando ve la suba semanal”, sostuvo.

Delfino aclaró además que el movimiento forma parte de un esquema de ajustes periódicos dispuesto por el Ejecutivo, y que en la práctica no genera un salto relevante en el surtidor. “El mercado está acostumbrado a cambios constantes, por eso este tipo de subas pasan casi inadvertidas”, agregó.

En Mar del Plata, las estaciones de servicio mantienen una dinámica de precios en permanente revisión, influida por factores como la inflación, el tipo de cambio y los costos operativos. Aun así, Delfino remarcó que el sector busca evitar trasladar aumentos bruscos al público, priorizando la estabilidad y la previsibilidad en el consumo local.

