Patricia Bullrich, fan número uno de LAM
Pilar Smith compartió un video junto a la senadora Patricia Bullrich en el que la dirigente sorprendió al declararse fanática de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito.
En la grabación, Bullrich elogió especialmente las entrevistas realizadas por el periodista, entre ellas la nota a Julieta Prandi, y aseguró que sigue el programa. Incluso contó que en la tapa de los Personajes del Año de la revista Gente se lo dijo personalmente a Ángel.
El momento quedó registrado en redes y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DU0PxWqjn27/?igsh=MTd5NWlvdHcxMzZ5dA==
