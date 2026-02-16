En la grabación, Bullrich elogió especialmente las entrevistas realizadas por el periodista, entre ellas la nota a Julieta Prandi, y aseguró que sigue el programa. Incluso contó que en la tapa de los Personajes del Año de la revista Gente se lo dijo personalmente a Ángel.

El momento quedó registrado en redes y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DU0PxWqjn27/?igsh=MTd5NWlvdHcxMzZ5dA==

