La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció tras conocerse el veredicto del jurado popular que declaró culpables a seis de los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En sus redes sociales, la funcionaria celebró la decisión judicial y calificó el fallo como “claro y ejemplar”.

“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, expresó Bullrich en referencia a la condena de César Sena como autor material del crimen, y a la responsabilidad penal atribuida a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes necesarios.

La ministra también recordó su visita al barrio donde residía la familia Sena, y cuestionó duramente su estructura de poder territorial: “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, afirmó.

En otro tramo de su declaración, Bullrich hizo hincapié en la brutalidad del hecho: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”.

“No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, concluyó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas