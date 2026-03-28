A pocos días de Semana Santa, el panorama para el sector pastelero en Mar del Plata es preocupante. Según advirtió el Secretario general de Pasteleros de la ciudad, José García, las ventas de productos típicos como huevos y roscas de Pascua registran una fuerte caída en comparación con años anteriores, estando muy por debajo de lo esperado.

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De acuerdo con el dirigente, el consumo se redujo entre un 45% y un 50%, en un contexto marcado por la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo.

“Realmente la venta es muy pobre, muy insuficiente, porque la gente no tiene plata”, sostuvo, al describir la situación que atraviesan los comercios del sector.

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En cuanto a los precios, detalló que un huevo de Pascua de 500 gramos ronda los 35.000 pesos, mientras que uno de 250 gramos sale 20.000 pesos. En cuanto a la rosca de Pascua, tiene un valor de 15.000. Valores que, según explicó, no resultan excesivos en relación a los costos, pero sí inaccesibles para gran parte de la población.

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El referente también remarcó que la prioridad de las familias está puesta en cubrir necesidades básicas, lo que deja fuera del presupuesto productos considerados no esenciales. “Si hay que elegir, la gente prioriza comer antes que darse un gusto”, señaló.

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La situación también impacta en otros productos tradicionales de la fecha, como las empanadas de vigilia, cuyo precio elevado limita aún más su consumo.

De cara a los días centrales de Semana Santa, el sector mantiene expectativas moderadas, aunque no descarta una leve mejora en las ventas sobre el final. Sin embargo, el diagnóstico general es claro: el consumo de productos de Pascua atraviesa uno de sus momentos más bajos en los últimos años.