Se dio a conocer el cronograma de entrega del Pase Libre Multimodal para personas con discapacidad, tras un fin de semana en el que se gestionaron más de 700 solicitudes.

Según se informó, la entrega comenzará este lunes en el Palacio Municipal de Mar del Plata, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1627, en la oficina de Planta Baja, en el horario de 8 a 14.

Para garantizar un operativo ordenado, se estableció un cronograma por orden alfabético. Las personas cuyos apellidos comiencen entre la A y la M podrán retirar su Pase Libre Multimodal hasta este viernes 6, presentando el DNI de la persona beneficiaria.

En tanto, quienes tengan apellidos que inicien con las letras N a Z deberán concurrir entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero, en el mismo horario y lugar, con la documentación correspondiente.

Desde el Municipio aclararon que, si al finalizar estas fechas aún quedaran credenciales pendientes de entrega, se dispondrá un nuevo cronograma segmentado, de acuerdo con la demanda y el ritmo de atención.

Finalmente, se recomendó a las personas beneficiarias mantenerse informadas a través de las redes sociales de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad (@discapacidadmgp), de la Secretaría de Desarrollo Social (@dsocialmgp) y del sitio oficial mardelplata.gob.ar/noticias. Para consultas, también está disponible el WhatsApp 223 542 5908.