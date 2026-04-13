Desde este lunes 13 se podrá retirar en el Palacio Municipal (Yrigoyen y Luro) el Pase Libre Multimodal, tarjeta que habilita a viajar en forma gratuita en el transporte interurbano, otorgada por el Ministerio de Transporte provincial. Por lo tanto, las personas con discapacidad que hayan tramitado esta tarjeta pueden retirarla en días hábiles de 08:00 a 14:00 en la oficina de la planta baja, presentando el DNI del beneficiario.

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Carina Cermesoni, directora general de Políticas para Personas con Discapacidad de la Municipalidad, explicó en diálogo con El Marplatense que este beneficio permite trasladarse “en transporte terrestre, ferroautomotor o fluvial de forma gratuita”, tanto en servicios interurbanos como de larga distancia, con o sin acompañante según cada caso.

La funcionaria detalló que el trámite se inicia de manera online y que “las personas que tienen certificado único de discapacidad actualizado pueden solicitarlo a través de un formulario”, ingresando al sitio oficial del Ministerio. Además, el sistema permite hacer el seguimiento del estado del trámite y canalizar reclamos a través del mismo enlace.

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En esa línea, se recordó que pueden acceder al beneficio no solo personas con discapacidad, sino también personas trasplantadas o en lista de espera, quienes deben contar con DNI y Certificado Único de Discapacidad o la credencial correspondiente del INCUCAI o CUCAIBA. Asimismo, al momento de gestionar el pase, es necesario seleccionar el Partido de General Pueyrredon para que la tarjeta sea enviada al distrito.

Sobre el circuito administrativo, la funcionaria precisó que el Ministerio provincial “va a recibir el pedido, imprime y luego nos avisa a nosotros la Dirección de Discapacidad para pasar a retirarlo”, ya que es el área municipal la encargada de recibir las credenciales y entregarlas a los beneficiarios.

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En cuanto a la demanda, destacó que durante enero “se retiraron cerca de 700 pases”, aunque aclaró que todavía hay muchos disponibles. Por eso, remarcó que “solicitaron este pase antes de enero, probablemente ya se encuentre en el municipio”.

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Finalmente, recordó que el Pase Libre Multimodal no reemplaza la tarjeta SUBE para los viajes urbanos en colectivos de línea dentro de la ciudad.