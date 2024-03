El bloque de Vamos Juntos presentó en el Concejo Deliberante un pedido de informe a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, respecto a las partidas presupuestarias para el Consejo Escolar.

La urgencia reside en que el dinero destinado para el arreglo de las escuelas provinciales no tiene fecha de llegada y desde General Pueyrredon consideran que peligra el inicio de las clases.

En diálogo con El Marplatense, Cristian Beneito, impulsor del proyecto, manifestó: "Por ahora no hemos tenido respuesta formal respecto al pedido de comunicación, informalmente dicen que van a avanzar con ese tema".

Asimismo, resaltó que "la verdad es una preocupación tanto de los marplatenses, batanenses como de todos los vecinos de General Pueyrredon que quieren que sus chicos comiencen las clases cuando corresponde".

La presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, ya había señalado que este dinero es fundamental para "prevenir ciertas cuestiones al inicio de las clases, que va a ser el 1º de marzo. Entonces, cada día que se atrasa, es un día menos para nosotros en un contexto inflacionario donde tenemos un total de 326 escuelas y 183 edificios".

Con la cuenta regresiva en marcha, "el problema es que si no llegan los fondos, no se pueden hacer las reparaciones, por ende no se puede dar el inicio de clases o se iniciará con menor cantidad de edificios escolares", declaró Beneito.

Por último, expresó que es fundamental "que el gobernador se haga cargo de que empiecen las clases, porque si no comienzan es su culpa. Nada más de él que no giró las partidas en tiempo y forma".