El hecho se registró en la torre A del sector 2 del complejo Estación Buenos Aires, donde una ventana de un departamento estalló hacia el interior, con los vidrios esparcidos en el piso. La situación fue advertida por una residente que, al ingresar a su vivienda, detectó el daño y dio aviso inmediato, lo que derivó en un operativo preventivo.

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Ante el riesgo potencial, las autoridades dispusieron la evacuación total del edificio, el mismo que había sido apuntalado tras el colapso del pasado 3 de marzo. Además de la rotura del vidrio, se reportaron otras anomalías como rajaduras en paredes y levantamiento de cerámicos en distintos sectores, lo que incrementó la incertidumbre sobre la seguridad de la estructura.

El complejo ya había sido escenario de un grave derrumbe semanas atrás, cuando colapsó parte de la losa de un estacionamiento, afectando a decenas de vehículos y obligando a desalojar a cientos de familias. Desde entonces, muchos vecinos permanecían alojados en hoteles o habían comenzado a regresar recientemente tras una habilitación parcial.

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Sin embargo, este nuevo episodio volvió a alterar la situación. Algunas familias que habían retomado sus viviendas debieron abandonar nuevamente el lugar, mientras otras aún no habían regresado por temor a las condiciones edilicias. Según trascendió, el desplazamiento de la estructura metálica de la ventana encendió las alertas sobre posibles fallas más profundas.

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