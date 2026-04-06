Un momento de tensión se vivió en el Parque de la Costa durante el fin de semana largo de Semana Santa, cuando una falla mecánica en una montaña rusa dejó a varios pasajeros detenidos a varios metros de altura durante unos 20 minutos. El episodio ocurrió el viernes 3 de abril y generó preocupación entre los visitantes.

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El desperfecto se produjo en “El Desafío”, una de las atracciones más intensas del predio ubicado en Tigre. Según testigos, el carro quedó frenado en plena altura luego de una falla en el mecanismo.

Las imágenes del momento fueron registradas por un joven que esperaba para subir al mismo juego. El video se viralizó en redes sociales y mostró a los pasajeros inmovilizados en una pendiente elevada, mientras desde abajo otros visitantes seguían la escena con inquietud.

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De acuerdo con los testimonios difundidos, las personas que estaban a bordo no pudieron descender por sus propios medios y permanecieron casi media hora detenidas hasta que fueron asistidas por personal del parque, que finalmente garantizó una bajada segura.

Si bien no hubo heridos, el incidente abrió interrogantes sobre el estado de las atracciones. Tras la difusión del video, varios usuarios compartieron en redes experiencias similares y advirtieron sobre fallas previas en distintos juegos del parque.

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Hasta el momento, el Parque de la Costa no había emitido un comunicado oficial para explicar las causas del desperfecto ni informar qué medidas adoptó después del episodio

Fuente: Infobae