La CGT Regional Mar del Plata anunció una jornada de protesta en consonancia nacional que se desarrollará en dos instancias esta semana: una movilización el miércoles por la tarde y un paro general el jueves. Así lo confirmó Miguel Guglielmotti, secretario general de la central obrera local, quien brindó detalles sobre la organización y el alcance de la medida.

"La convocatoria está pautada para este miércoles a las 16:30 en Luro y Salta. Desde allí marcharemos hacia la actividad que realizan los jubilados todos los miércoles, y luego nos dirigiremos a la Municipalidad, donde se desarrollará un acto", explicó. En tanto, el paro general se concretará el jueves y contará con la adhesión de la mayoría de los gremios de la ciudad.

En relación al servicio de transporte público, la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aún no está confirmada a nivel local. Sin embargo, Guglielmotti advirtió que "la conducción nacional de la UTA ya adelantó que no adherirá, apelando a la conciliación obligatoria, aunque en este caso no correspondería, ya que la medida es dispuesta por una entidad superior y no responde a un conflicto sectorial".

El dirigente sindical remarcó que la protesta se fundamenta en "el alza constante de precios y tarifas, los ingresos congelados, el ajuste del Estado, los miles de despidos tanto en el ámbito formal como informal, y las consecuencias que implicará el acuerdo con el FMI".

"Todas las condiciones están dadas para una respuesta contundente en la ciudad, con la participación plena de los sindicatos. Es una señal clara de que apostamos a un rumbo distinto al que propone el Gobierno nacional", concluyó.

Por su parte, Ezequiel Navarro, referente de la CTA, se sumó al reclamo: "Los trabajadores están cada vez más golpeados. La situación es insostenible y las políticas aplicadas no han hecho más que profundizar el malestar. Sobran las razones para sumarse al paro".

Navarro también cuestionó la falta de atención a la inflación: "Es llamativo que ya no se hable de los aumentos, cuando en algunos productos, como la carne, los incrementos superaron el 20% en pocos meses. El malestar es generalizado y Mar del Plata acompañará masivamente",