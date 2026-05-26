Paro universitario: estas son las actividades que se realizarán en el marco de la medida de fuerza
La medida impulsada por los docentes universitarios estará acompañada por intervenciones, debates, jornadas comunitarias y espacios de participación que se desarrollarán durante varios días en distintos puntos de la ciudad.
El conflicto universitario continúa sumando capítulos en distintos puntos del país y vuelve a poner en el centro de la escena el debate por el financiamiento de las universidades públicas. Docentes, estudiantes y trabajadores del sector mantienen reclamos vinculados a la situación presupuestaria y salarial, mientras distintas organizaciones buscan visibilizar la problemática mediante nuevas medidas de fuerza.
En ese contexto, la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM) anunció una semana de paro y actividades entre el 26 y el 30 de mayo, bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el gremio señalaron que la propuesta apunta a sostener la protesta a través de acciones abiertas y espacios de participación.
Según explicaron desde la organización, las actividades surgieron a partir de pedidos de afiliados y delegados para que las jornadas de protesta tengan también instancias de encuentro y debate durante el desarrollo de la medida.
El cronograma difundido para Mar del Plata incluye:
Martes 26 de mayo
10:00: Intervención callejera y volanteada en Tribunales, en Tucumán y Brown.
14:00: Encuentro “¿Cómo habitar la universidad en tiempos de lucha?” en el Galpón ADUM (Roca 3865), abierto a la comunidad universitaria.
Jueves 28 de mayo
10:00: Jornada de limpieza y mantenimiento en el Colegio Illia (Matheu 4051).
13:00: Panel “Educación y mundo de trabajo: debates, desafíos y perspectivas”, en el Hotel 13 de Julio (9 de Julio 2777), con participación de referentes sindicales y del ámbito educativo.
15:00: Cine debate “Derecho a la salud en tiempos de crisis: cuerpos, cuidados y desigualdad en la Argentina contemporánea”, en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.
Desde ADUM sostienen que el objetivo es continuar visibilizando el reclamo y sostener la discusión sobre la situación que atraviesa el sistema universitario público, en medio de un escenario de tensión por los recursos destinados al sector.
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