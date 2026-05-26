El conflicto universitario continúa sumando capítulos en distintos puntos del país y vuelve a poner en el centro de la escena el debate por el financiamiento de las universidades públicas. Docentes, estudiantes y trabajadores del sector mantienen reclamos vinculados a la situación presupuestaria y salarial, mientras distintas organizaciones buscan visibilizar la problemática mediante nuevas medidas de fuerza.

Ads

En ese contexto, la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM) anunció una semana de paro y actividades entre el 26 y el 30 de mayo, bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el gremio señalaron que la propuesta apunta a sostener la protesta a través de acciones abiertas y espacios de participación.

Según explicaron desde la organización, las actividades surgieron a partir de pedidos de afiliados y delegados para que las jornadas de protesta tengan también instancias de encuentro y debate durante el desarrollo de la medida.

Ads

El cronograma difundido para Mar del Plata incluye:

Martes 26 de mayo

Ads

10:00: Intervención callejera y volanteada en Tribunales, en Tucumán y Brown.

14:00: Encuentro “¿Cómo habitar la universidad en tiempos de lucha?” en el Galpón ADUM (Roca 3865), abierto a la comunidad universitaria.

Jueves 28 de mayo

10:00: Jornada de limpieza y mantenimiento en el Colegio Illia (Matheu 4051).

13:00: Panel “Educación y mundo de trabajo: debates, desafíos y perspectivas”, en el Hotel 13 de Julio (9 de Julio 2777), con participación de referentes sindicales y del ámbito educativo.

15:00: Cine debate “Derecho a la salud en tiempos de crisis: cuerpos, cuidados y desigualdad en la Argentina contemporánea”, en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.

Ads

Desde ADUM sostienen que el objetivo es continuar visibilizando el reclamo y sostener la discusión sobre la situación que atraviesa el sistema universitario público, en medio de un escenario de tensión por los recursos destinados al sector.