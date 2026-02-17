La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este lunes la convocatoria a una huelga general de 24 horas sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados tenga en su agenda el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

La decisión fue tomada en medio de un fuerte clima de tensión entre el sindicalismo y el oficialismo por el avance de la norma, que ya obtuvo media sanción en el Senado.

La medida de fuerza, que sería el cuarto paro general de la central obrera desde que el presidente Javier Milei asumió su mandato, se definió tras una reunión virtual de su Consejo Directivo, en la que dirigentes de distintos sectores sindicales evaluaron la postura de la central ante el debate legislativo.

La huelga anunciada por la CGT será sin movilización en las calles, una decisión que refleja tanto la voluntad de mantener firme la presión sobre el oficialismo como de evitar posibles choques sociales de mayor envergadura. Voceros sindicales aseguraron que la medida apunta a bloquear el normal desarrollo productivo del país sin convocar a una marcha conjunta al Congreso, algo que sectores más combativos habían planteado días atrás.

Este planteo conjunto busca amplificar el rechazo a la reforma, que según los sindicatos podría impactar negativamente sobre derechos laborales básicos como el régimen de indemnizaciones, jornada laboral y condiciones de negociación colectiva.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca modernizar el mercado de trabajo y atraer inversiones, aunque en el debate legislativo ya hubo divisiones internas y pedidos de modificaciones a puntos conflictivos del proyecto, como el tratamiento de licencias médicas.

La sesión en Diputados se presenta clave no solo para el futuro de la iniciativa, sino también como una prueba de fuerza entre el Ejecutivo y los principales sindicatos del país.