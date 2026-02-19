Aerolíneas canceló más de 400 vuelos y estima que alrededor de 64.000 pasajeros fueron afectados por la medida, que se da en plena temporada alta de verano y en un contexto de fuerte rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La protesta, que se extendió por 24 horas, fue respaldada por sindicatos clave del sector como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). En un comunicado conjunto, los gremios aseguraron que la reforma laboral amenaza derechos adquiridos y podría debilitar la negociación colectiva en el sector.

Aerolíneas Argentinas confirmó la cancelación de 255 vuelos programados para este jueves, lo que impacta directamente a más de 31.000 pasajeros en rutas domésticas, regionales e internacionales.

Del total de cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje (afectando alrededor de 25.000 pasajeros); 32 son vuelos regionales; y 4 involucran servicios internacionales.

La empresa estimó que la paralización representa una pérdida económica cercana a los USD 3 millones y anunció que aplicará descuentos salariales al personal que adhiera a la medida por no presentarse a trabajar.

La low cost JetSmart informó la suspensión total de sus 96 vuelos programados para este jueves, afectando a unos 17.000 pasajeros. Ante esto, ofreció a sus clientes la posibilidad de cambiar la fecha de viaje sin penalidades ni diferencias tarifarias hasta el 15 de marzo de 2026.

Por su parte, Latam canceló 46 vuelos, con impacto en 7.399 pasajeros, debido a la adhesión al paro del personal de Intercargo, empresa estatal que brinda servicios de rampa. La aerolínea ofreció a los usuarios la opción de cambiar su vuelo sin costo o solicitar la devolución del ticket para los segmentos no utilizados.

Flybondi, en tanto, logró mantener parte de su operación al trasladarla del Aeroparque Jorge Newbery al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde presta sus propios servicios de asistencia en tierra. Realizará 72 vuelos y transportará a más de 11.000 pasajeros, aunque confirmó la cancelación de 28 vuelos y numerosos ajustes de horario. Los viajeros con demoras superiores a 4 horas podrán solicitar cambios sin costo.

Ante la magnitud de las cancelaciones, las aerolíneas recomendaron a los pasajeros: Consultar el estado de sus vuelos directamente con la compañía antes de dirigirse al aeropuerto; revisar notificaciones oficiales recibidas por correo electrónico o en las aplicaciones móviles; considerar reprogramar o solicitar reembolsos cuando las aerolíneas lo permitan.

La adhesión de sindicatos aeronáuticos al paro general representa uno de los momentos más visibles de la protesta contra la reforma laboral en Argentina. Aunque los controladores aéreos nucleados en ATEPSA no pudieron sumarse formalmente por tratarse de un servicio esencial, anunciaron un cronograma de medidas por conflictos salariales con EANA, la empresa estatal de navegación aérea.