En el marco del paro general que se desarrolla este jueves 9 de mayo en todo el país, con la adhesión de múltiples gremios, desde la CGT regional Mar del Plata expresaron su apoyo a la jornada de lucha y cuestionaron las medidas impulsadas por el gobierno nacional. Además, afirmaron que la adhesión fue total a excepción del transporte público (UTA).

Sin embargo, en contraposición a lo informado, las calles marplatenses se vieron repletas con sus comercios abiertos y trabajando casi en su normalidad, incluso, taxis y remises circulando. Por su parte, las grandes cadenas si optaron por sumarse al cierre.

Sobre esto, David, encargado de una cafetería céntrica indicó a El Marplatense: "La baja de clientes se sintió poco, no es que paró todo como se decía o se pensaba. La realidad es que nosotros tuvimos un movimiento relativamente normal. Si detectamos que hay un poco menos de personas en la calle pero no afecta, no parece que hubiese paro general. Nosotros hicimos horario normal hoy y nunca pensamos en adherirnos. Si no supiera que hay paro, ni me doy cuenta", cerró el comerciante.

Asimismo, Martín, dueño de un kiosco sobre calle Rivadavia indicó a este medio: "Hoy nosotros trabajamos de modo normal. Lo único que si notamos fue que como trabajamos mucho con escuelas porque se llevan sandguches y viandas, fue la ausencia de ellos. Pero la verdad es que hoy tuvimos buen nivel de trabajo. Nunca se nos cruzó adherirnos al paro y en ese marco, estamos haciendo horario normal, como todos los comercios vecinos de la calle".

"Si se ve que los bancos no abrieron o que hay una leve reducción de frecuencias en los colectivos, pero circulan hasta los taxis, así que no parece que hubiese paro", explicó.

La medida de fuerza nacional se produce luego de un miércoles de movilizaciones en distintos puntos del país y representa una nueva expresión del movimiento obrero organizado frente a la situación económica y social actual.

La protesta se centra en el rechazo a las reformas laborales y fiscales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, así como en la oposición a la Ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados.

En Mar del Plata, además de la adhesión de la CGT regional, se llevan a cabo movilizaciones y actos en distintos puntos de la ciudad, reflejando el descontento de los trabajadores y su demanda de cambios en las políticas gubernamentales.

Funcionamiento de los servicios municipales en Mar del Plata durante el paro

La Municipalidad de General Pueyrredon informó cómo operarán los servicios municipales durante la jornada de paro:

Recolección de residuos: El servicio, a cargo de la empresa 9 de Julio, se verá interrumpido desde la noche del miércoles hasta la noche del jueves, retomándose en el turno nocturno del jueves. También se verán afectados el servicio de barrido y el funcionamiento del camión almejero.

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): Permanecerán abiertos los centros Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 km 17), Playa Serena (Calle 11 número 360 entre 8 y 10) y Centro 2 (12 de Octubre 4445). El Centro de Salud N°1 (Colón y Salta) estará abierto de 08:00 a 18:00 exclusivamente para completar esquemas de vacunación del calendario nacional.

Quirófanos móviles: Funcionarán en el Estadio José María Minella y en la sociedad de fomento Jorge Newbery desde las 08:00, y en la sede de Zoonosis a partir de las 10:00. El consultorio móvil odontológico atenderá de 09:00 a 13:00 en el barrio Utopía (Calle 453 al 1697).

Emergencias médicas: Ante emergencias, los vecinos deben comunicarse con el SAME al 107, disponible las 24 horas, o con la línea gratuita de salud mental al 109.

Atención a la niñez en situación de riesgo: El servicio estará disponible durante todo el día en la línea 102. Para asesoramiento en situaciones de violencia de género, habrá atención en Catamarca 2921 de 8 a 17, y en caso de emergencia se debe llamar al 911.

Personas en situación de calle: Está habilitada la opción 5 del 147, el teléfono del parador Las Américas (465-0443) y el WhatsApp 223 5209122.

Secretaría de Seguridad: Prestará servicio con normalidad a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Cuerpo de Patrulla Municipal y el área de Tránsito. Para consultas, se puede llamar.



Gremios adheridos y alcance del paro a nivel nacional

La medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) cuenta con la adhesión de diversos gremios, lo que ha generado un impacto significativo en múltiples servicios:

Transporte público: La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro, afectando el servicio de colectivos en todo el país.

Transporte ferroviario: El gremio La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes, también se sumó a la medida, paralizando el servicio ferroviario durante la jornada.

Educación: Sindicatos docentes como CTERA y SADOP se unieron al paro, lo que ha afectado el dictado de clases en distintos niveles educativos.

Salud: Profesionales de la salud, representados por gremios como FESPROSA, participan en la huelga, garantizando únicamente guardias mínimas en hospitales y centros de salud.

Bancos: La Asociación Bancaria se sumó al paro, por lo que las entidades financieras permanecen cerradas durante este jueves.