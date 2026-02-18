El paro, previsto para el día en que se discuta la iniciativa oficial en la Cámara baja (posiblemente el jueves 19 de febrero) ya confirmó la adhesión de múltiples sindicatos del sector transporte, lo que anticipa un paro prácticamente total de los servicios públicos de pasajeros.

Ads

En Mar del Plata, el panorama aún no está claro. Voceros de la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informaron que la comisión directiva junto con delegados evalúan hoy si su sector adherirá formalmente a la huelga general nacional. Esa definición será clave para saber si habrá o no servicio de colectivos durante la jornada de paro en la ciudad.

Mientras los dirigentes locales analizan la postura a tomar, el escenario en otros puntos del país anticipa un fuerte impacto: a nivel nacional, la UTA ratificó su respaldo a la medida de fuerza, lo que a priori garantiza la paralización de las unidades de colectivos si se confirma la adhesión en todo el territorio.

Ads

Según los anuncios realizados por la CGT y gremios del transporte, el funcionamiento de trenes, colectivos y subtes quedará suspendido durante las 24 horas del paro. La decisión incluye tanto servicios urbanos como de larga distancia, y había sido confirmada por varias organizaciones gremiales vinculadas al sector.

La medida se inscribe en una jornada de protesta sin movilización principal organizada por la central sindical, aunque algunos sindicatos como ATE prevén manifestaciones puntuales en el Congreso de la Nación.

Ads

La adhesión de los gremios del transporte al paro es un factor clave para asegurar una paralización amplia: sectores como UTA (colectivos), sindicatos ferroviarios, metrodelegados de subtes y asociaciones ligadas a transporte aeronáutico ya expresaron su respaldo a la huelga.

La decisión de paralizar el transporte público genera preocupación entre usuarios, que enfrentan la posibilidad de no contar con servicios de colectivos, trenes ni subtes, lo que afectará no solo la movilidad urbana sino también la llegada a trabajos, comercios y otros servicios esenciales.

En el caso de Mar del Plata, los colectivos son un medio fundamental para la movilidad diaria en una ciudad con alta demanda de transporte público. La definición de UTA local sobre su adhesión será determinante para delimitar el alcance de la medida en la ciudad.