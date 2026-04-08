De acuerdo con lo informado, la reducción de personal representaría cerca de un 25% a 30% de la planta, lo que encendió alarmas tanto en el ámbito laboral como en sectores que dependen de sus servicios.

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Según detallaron trabajadores y fuentes sindicales, los despidos se distribuirían entre la sede central y las estaciones meteorológicas de todo el territorio nacional, aproximadamente 110 en la Ciudad de Buenos Aires y 130 en distintas bases operativas.

Actualmente, el organismo cuenta con alrededor de 980 empleados, una cifra que ya se encuentra por debajo del nivel considerado óptimo para su funcionamiento. Con los recortes previstos, la dotación podría reducirse a poco más de 500 trabajadores, por lo que entre otras cuestiones varias estaciones podrían dejar de funcionar o reducir su actividad.

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Desde el sector advierten que la disminución de personal afectará directamente la calidad de los pronósticos y la capacidad de emitir alertas tempranas ante fenómenos climáticos extremos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cumple un rol central en áreas sensibles como la aviación, la producción agropecuaria y la prevención de desastres.

El paro, que afecta distintas áreas operativas, forma parte de un plan de lucha más amplio que incluye protestas y movilizaciones para frenar los despidos. Los trabajadores también denuncian un proceso de ajuste sostenido en el organismo desde los últimos años, con reducción de personal y recursos.

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