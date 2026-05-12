La Bancaria anunció para este miércoles una medida de fuerza que alcanzarán a sucursales tanto del Banco central de la República Argentina como del Banco Hipotecario, lo que responde a que “se están produciendo cierre de sucursales y desvinculación intempestiva de personal”, según manifestó Guillermo Martínez, secretario general del gremio a nivel local.

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La protesta, explicó Martínez a El Marplatense, consistirá en un “cese de actividades a partir de las 12:00 y hasta el cierre de ambas entidades”, lo que implica “las últimas tres horas de atención al público”.

El referente sindical señaló que la decisión responde a un proceso de ajuste en ambas instituciones. En ese sentido, advirtió que “se están produciendo cierre de sucursales y desvinculación intempestiva de personal”, además de la implementación de “retiros voluntarios que son despidos encubiertos”. Sobre este punto, sostuvo que “los compañeros se ven prácticamente obligados a optar por el retiro ante la no posibilidad de la continuidad laboral”.

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En relación con el Banco Central, Martínez incorporó como eje de conflicto la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales. Según indicaron desde el gremio a través de un comunicado, esta medida podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y en un “vaciamiento de funciones esenciales”, lo que tendría consecuencias negativas en el interior del país. En esa línea, remarcó que “esta decisión afecta gravemente a las economías regionales con un claro impacto social”.

Y respecto del Banco Hipotecario, advirtieron sobre un “cierre sistemático de sucursales y despidos”, y subrayó el rechazo del gremio “de manera absoluta a toda desvinculación y cualquier política de achique” que implique un deterioro de las condiciones laborales.

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En cuanto al impacto concreto, Martínez detalló que en el Banco Hipotecario “va a haber una cesación de actividades” y “no va a haber atención al público en las últimas tres horas”.

En tanto, respecto del Banco Central, aclaró que, si bien no cuenta con atención al público, “la falta de actividades puede generar algún tipo de dificultades al momento de operaciones de alto monto con dinero efectivo o recarga de cajeros automáticos”.